Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, prova a spiegare la pesante situazione in cui si trova la squadra di Stefano Pioli in questo momento. Ecco le sue parole a canale YouTube di Aura Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Viviano difende Firenze: “Non è un problema di ambiente, ma di gestione tecnica”
news viola
Viviano difende Firenze: “Non è un problema di ambiente, ma di gestione tecnica”
Viviano sul momento della Fiorentina
Il problema non è tanto quello che ho visto finora, quanto il fatto che non riesco a intravedere una direzione chiara. Ho visto schierare già 4-5 formazioni diverse. A centrocampo serviva forza fisica ed è arrivato Sohm, poi all’ultimo giorno pure Nicolussi Caviglia. Kean la scorsa stagione ha fatto grandi cose e preferisce giocare come unico riferimento offensivo, ma gli sono stati messi accanto due attaccanti, con i quali spesso fatica a convivere. Ci sono evidenti fraintendimenti tattici. Inoltre, l’anno scorso la squadra era stata criticata per mancanza di coraggio, perché giocava in modo troppo passivo e lento: eppure non è cambiato nulla. Non è un problema di ambiente, ma di gestione tecnica. La stagione scorsa si era chiusa in un clima pesante, poi con l’arrivo di Pioli sembrava si potesse ripartire, invece ci si ritrova già in difficoltà. Quanto al sistema di gioco, bisognerebbe schierare due punte. Gudmundsson deve essere titolare, dietro vanno messi in tre. Si potrebbe pensare a un 3-5-2, anche se non è propriamente lo stile di Pioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA