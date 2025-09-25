Leonardo Semplici, ex allenatore di Serie A, ha commentato a Lady Radio il momento della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Semplici tranquillo: “Fiorentina siamo all’inizio, tutto è rimediabile”
Sono convinto che ci sia ancora tempo per sistemare la situazione, il campionato è appena cominciato. La Fiorentina ha la maturità e le qualità necessarie per ritrovare tranquillità e riportarsi in carreggiata, disputando una stagione all’altezza delle ambizioni e del valore della sua tifoseria.
