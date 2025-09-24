Viviano: “Como avanti a noi nelle gerarchie. Serve coraggio ma siamo sfortunati”

L'intervento di Emiliano Viviano, ex portiere viola, al Pentasport di Radio Bruno
La preoccupazione c'è ma voglio stare dalla parte degli ottimisti. Siamo critici ma è il momento di restare positivi; cerchiamo di ripartire dal derby. In corso d'opera sono cambiate le intenzioni dell'allenatore e ciò porta le tempistiche ad allungarsi. Domenica il primo tempo è stato buono, poi non abbiamo saputo reagire agli accorgimenti fatti dal Como. Un allenatore riesce a capire quando le cose sono fatte bene o meno e credo che Pioli stia facendo di tutto per far funzionare questa rosa. Seguo molto il Como e Fabregas ha una ricerca straordinaria del Calcio: una squadra di ragazzi così giovani che in campo fanno cosa vogliono ti dimostra di essere avanti alla Fiorentina nelle gerarchie.
Servono coraggio e caratteristiche. Il problema è che questa squadra va avanti così dall'anno scorso. Il mercato però ha portato e confermato giocatori che sanno quello che fanno: anche se non abbiamo pazienza, c'è da dire che la fortuna non è dalla nostra parte: perdi al 96' col Como e prendi goal all'ultimo a Cagliari... Mi aspetto di più da Gud, Dzeko ancora non ha trovato la forma e Fagioli può fare meglio.
