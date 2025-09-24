Gregucci: “Kean, è l’anno della conferma. Pioli ha le capacità giuste”

Angelo Gregucci, ex difensore della Serie A oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Fiorentina e non solo in un’intervista su News.Superscommesse.it. Ecco le sue parole:
Kean è passato dall’essere un giocatore giovanissimo dalle grandi aspettative nella Juve (anche se ha chiuso l’ultima stagione a 0 reti), a diventare quasi capocannoniere nella Fiorentina. Sicuramente ha le qualità per stare a certi livelli, ma ora deve dimostrare di essere capace a rimanerci. Dovrà, insomma, confermarsi, dopo essere arrivato al top la scorsa stagione e aver rifiutato poi tutte le offerte per restare alla Fiorentina. La Viola ha qualche difficoltà ora, ma ha tutto per venirne fuori, e Pioli, proprio come Sarri, ha le capacità per riportarla in acque tranquille
