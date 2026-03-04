Vitale: “Salvezza sì e prima dell’ultima giornata. Poi Paratici dovrà superarsi”

Direttore sportivo di lungo corso, Pino Vitale ha commentato così le vicende viola a Radio Bruno:
Non è il momento di alzare la voce ed arrabbiarsi. Siamo questi. Guardo ancora con fiducia alla salvezza perché siamo più forti di 3/4 squadre. L'Udinese è una squadra dura, sapevo che ci avrebbe aspettato dopo la pesante sconfitta dell'andata. Con il ritorno alla difesa a tre, ho visto diversi giocatori spaesati, ma Vanoli prima di prendere una decisione del genere si è sicuramente confrontato con Paratici. E' troppo facile dare tutta la colpa a Rugani, qualcuna ce l'ha anche De Gea, ma voglio pensare che col Parma arrivi una vittoria e poi pensare alla Cremonese. In queste due partite servono almeno quattro punti, e continuo a pensare che la salvezza arriverà prima dell'ultima giornata. Paratici è un dirigente super capace, ma per l'anno prossimo c'è bisogno che abbia un dirigente forte alle spalle, come Marotta o Agnelli, di personalità. Ferrari con il gioco del calcio c'entra poco, quindi si dovrà superare per fare una squadra dal quinto al settimo posto. Vedo grandi incognite. Sul mercato siamo andati a prendere Brescianini e Fabbian, spendendo 31 milioni quando avevamo già giocatori simili come Fazzini e cedendo Sohm senza obbligo.
