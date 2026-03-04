Viola News
Amoruso: “Udine? Sentivo puzza di bruciato. De Gea, parole inaccettabili”

Le parole dell'ex viola dopo la debacle di Udine
Pier F. Montalbano
Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del momento che sta attraversando la Fiorentina:

Speravo che dopo la bruttissima prestazione in coppa la squadra avesse sentito un po' puzza di bruciato... a tenere la concentrazione alta, e invece no. Non dobbiamo dimenticarci che questa squadra è stata ultima in classifica per tanto tempo, ha problemi tecnici, tattici e mentali, e pensare di aver risolto tutti i problemi è impossibile. Mancano concentrazione, carattere, determinazione: ci si salverà ma ci saranno ancora alti e bassi che ci faranno arrabbiare. Si fa fatica ad accettare questa situazione, parlare di salvezza non è congeniale a questi giocatori ma abituarsi a perdere è entrato ormai nelle loro teste. Amor proprio? Questa squadra non ha attributi, lo dimostra costantemente, anche chi è arrivato a gennaio è qui per salvare il salvabile e non per fare il salto di qualità. Ci siamo fatti raggiungere nel finale tante volte, se ci fossero stati carattere e testa saremmo già 7/8 punti sopra la quota salvezza. Ma leggendo le parole di De Gea resto sconvolto: è una consapevolezza brutta, certe cose le puoi pensare ma non dirle in pubblico. Accetti passivamente la situazione? Ma che roba è, non è un comportamento da capitano perché il messaggio che mandi allo spogliatoio è sbagliato. Fai capire che la squadra è allo sbando.

