Amoruso: "Udine? Sentivo puzza di bruciato. De Gea, parole inaccettabili"
Le parole dell'ex viola dopo la debacle di Udine
Speravo che dopo la bruttissima prestazione in coppa la squadra avesse sentito un po' puzza di bruciato... a tenere la concentrazione alta, e invece no. Non dobbiamo dimenticarci che questa squadra è stata ultima in classifica per tanto tempo, ha problemi tecnici, tattici e mentali, e pensare di aver risolto tutti i problemi è impossibile. Mancano concentrazione, carattere, determinazione: ci si salverà ma ci saranno ancora alti e bassi che ci faranno arrabbiare. Si fa fatica ad accettare questa situazione, parlare di salvezza non è congeniale a questi giocatori ma abituarsi a perdere è entrato ormai nelle loro teste. Amor proprio? Questa squadra non ha attributi, lo dimostra costantemente, anche chi è arrivato a gennaio è qui per salvare il salvabile e non per fare il salto di qualità. Ci siamo fatti raggiungere nel finale tante volte, se ci fossero stati carattere e testa saremmo già 7/8 punti sopra la quota salvezza. Ma leggendo le parole di De Gea resto sconvolto: è una consapevolezza brutta, certe cose le puoi pensare ma non dirle in pubblico. Accetti passivamente la situazione? Ma che roba è, non è un comportamento da capitano perché il messaggio che mandi allo spogliatoio è sbagliato. Fai capire che la squadra è allo sbando.
