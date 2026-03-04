L'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dicendo la sua sulla Fiorentina e De Gea:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sorrentino duro: “La Fiorentina non si può permettere queste figuracce”
news viola
Sorrentino duro: “La Fiorentina non si può permettere queste figuracce”
Così l'ex portiere sul delicatissimo momento dei viola
Finché sei invischiato lì sotto è un problema. Alla Fiorentina forse non è bastato avere paura. Verona e Pisa sono quasi spacciate. Ma il Torino ha preso un po' di vantaggio e ci sono 4-5 squadre che lotteranno fino alla fine. La Fiorentina non può permettersi figuracce come quella di lunedì. E ora non si sa cosa aspettarsi in queste 11 giornate. Nel caso in cui la Fiorentina si salvasse, servirebbe fare una rivoluzione profonda, cambiando moltissimo. De Gea? ha fatto una prima parte di stagione l'anno scorso fantastica, la seconda di livello normalissimo e quest'anno il suo rendimento si è adeguato a quello della squadra. Secondo me sta patendo anche un po' l'anno di inattività. Se ti chiami De Gea, poi, tutti si aspettano qualcosina in più. Gol di Kabasele? Quando passano gli anni arretri un filo. Ragioni di più e sei meno spericolato e spregiudicato. E magari il momento non ti spinge a prenderti dei rischi. Ma se tutti la pensano così poi ti esponi a figure come quella di Udine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA