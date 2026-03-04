Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina e delle parole di De Gea dopo la gara contro l'Udinese:
Graziani: “Fiorentina mai in partita a Udine. De Gea? Vi dico la mia”
L'Udinese se inovina la partita fa male. Ha ritrovato il migior Davis e Zaniolo sta facendo bene. La Fiorentina è incappata in una giornataccia e non è quasi mai stata in partita. Questo mi fa riflettere e rammaricare. Poi certo, può succedere, ma non in un momento come questo. Io confido che la squadra tecnicamente sia più forte di Lecce, Cremonese e Genoa. Ma non si capisce perché questa qualità non sia ancora venuta fuori. Nell'ambiente Fiorentina si respira un aria pesante. Il gruppo è cosciente eccome del momento. De Gea? Lui parla meglio l'inglese che l'italiano e spero che non abbia capito benissimo. Perché la sua risposta è senza logica. A me oggi pare un portiere molto impaurito.
