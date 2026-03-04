Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle ultime in casa Fiorentina:
Bocci: “Vanoli ci spieghi Rugani. Fagioli? Tutti fermi, a chi doveva passarla”
Le parole del giornalista sul momento no della Fiorentina
La Fiorentina è una squadra indecifrabile, non puoi sapere cosa succederà con il Parma domenica prossima. Speriamo tutti che ci sia una ripartenza. Gudmundsson? Ea già stato messo sulla fascia, l'altro giorno al centro. Lui si è nascosto, ma nessuno ha mai provato a passargliela. Fagioli e Mandragora si son scambiati la palla tutta la partita per poi perderla e regalare contropiedi all'Udinese. Siamo a undici giornate dal termine della stagione, non è più il tempo di perdere tempo. Se il vero campionato inizia a marzo, come dice Allegri, la Fiorentina ha gettato malamente la prima occasione per mettersi in una posizione tranquilla. Ogni partita ha un significato pazzesco, e i viola si portano dietro questo fardello da tanto. Ma non è possibile avere un altro calo del genere dopo aver già visto una prestazione raccapricciante come quella con lo Jagellonia. Nessuno ha giocato senza palla, quindi anche Fagioli si è trovato in grande difficoltà. L'allenatore deve farsi delle domande al di là delle scelte tecniche che nemmeno condivido. Perché far giocare Rugani sapendo che non è in condizione?
