Durante Zona Mista su RTV38, Pino vitale ha raccontato un retroscena legato a Fabio Paratici:
Vitale: "Paratici dirige il vice di Vanoli dalla tribuna". ACF smentisce
Pino Vitale svela un particolare riguardante la gestione di Paratici sullo staff di Paolo Vanoli, ma arriva la smentita
"Sono venuto a sapere una cosa alla quale non credevo. Da qualche partita anche Paratici va allo stadio, e come è noto siede in tribuna d'onore, a fianco del Messia (Ferrari n.d.r), e chiama Cavalletto, il vice di Vanoli. Paratici ci parla, dicendo cosa fare. Questo è un modus operandi che qualifica Paratici, non gli fa onore. Se sa fare le cose in prima persona che vada accanto a Vanoli. Farlo dalla tribuna, senza prendersi responsabilità non va bene, per me l'ha fatta fuori dal vaso. Anche per questo il tecnico è così in difficoltà".
La Fiorentina attraverso una presa di posizione informale, arrivata direttamente alla trasmissione, ha smentito la voce.
