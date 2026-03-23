L'ex dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato a Rtv 38:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vitale: “Futuro allenatore Fiorentina? Uno come Sarri o De Zerbi, non Vanoli”
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Vitale: “Futuro allenatore Fiorentina? Uno come Sarri o De Zerbi, non Vanoli”
"Non ho paura, si va verso una serena salvezza in campionato"
Io voglio sognare, voglio un allenatore che imponga il gioco e mi faccia divertire. Uno come Sarri o De Zerbi, ma non come Vanoli. Rispetto a Pioli ha allenato la Fiorentina, a volte ha perso un po' la bussola e ha fatto anche cose buone come con Parisi e Fagioli. Non ho paura, si va verso una serena salvezza in campionato, in Conference ora arrivano squadre non di scappati di casa e si può arrivare in fondo per vincere.
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