Il giornalista Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva ha criticato la scelta del commissario tecnico Gennaro Gattuso di non convocare Nicolò Fagioli per i prossimi impegni della Nazionale. Le sue parole:
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Fagioli, Sabatini critica Gattuso: “Superiore a Barella, perché escluderlo?”
Il punto di vista del giornalista
Fagioli è da un anno il miglior centrocampista italiano, superiore anche a Barella e Frattesi, andava convocato. Perché escluderlo per l'armonia del gruppo? Che fa, mette i gomiti a tavola?
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