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Fagioli, Sabatini critica Gattuso: “Superiore a Barella, perché escluderlo?”

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Il punto di vista del giornalista
Redazione VN

Il giornalista Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva ha criticato la scelta del commissario tecnico Gennaro Gattuso di non convocare Nicolò Fagioli per i prossimi impegni della Nazionale. Le sue parole:

Fagioli è da un anno il miglior centrocampista italiano, superiore anche a Barella e Frattesi, andava convocato. Perché escluderlo per l'armonia del gruppo? Che fa, mette i gomiti a tavola?

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