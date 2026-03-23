Paolo Di Canio è intervenuto in occasione del "Legends Trophy", circuito internazionale di padel. L'ex Lazio, ora opinionista sulle reti di Sky Sport, ha parlato anche di Pio Esposito in gol ieri. In particolare nel paragone con un ex viola, Luca Toni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Canio: “Esposito mi fa impazzire, può diventare come Toni”
il paragone
Di Canio: “Esposito mi fa impazzire, può diventare come Toni”
"Pio Esposito è veramente una forza della natura. Mi sembra proprio il giocatore di un’altra epoca"
Si vede che ha motivazione interiore. Mi sembra il ragazzo di un tempo. Non perché i ragazzi di oggi non abbiano voglia, basta vedere Yildiz. Però mi sembra proprio il giocatore di un’altra epoca, l’unico difetto è che in area non ha velocità, però mi fa impazzire. Vedere sto ragazzo che si sbatte, che fa l’ultima girata, che ci rimane perché gli hanno tirato la maglia: ce lo teniamo ben stretto, perché è veramente una forza della natura. Anzitutto per attitudine: uno come lui ci serve. Ora ci aspetta una lotta. Non voglio istigare nulla: il Galles vuole fare la storia, idem la Bosnia. Pio mi piace tantissimo, la difficoltà è capire se può essere l’attaccante indiscutibile dell’Inter per i prossimi dieci anni: può diventare una sorta di Luca Toni.
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