Gianpaolo Calvarese a Trentesimo Minuto di Italia7, ha parlato di Fiorentina-Inter:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Calvarese: “Colombo ieri si è confermato. Vi spiego la “mano” di Pongracic”
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Calvarese: “Colombo ieri si è confermato. Vi spiego la “mano” di Pongracic”
Il presunto fallo di mano di Pongracic ha fatto discutere. L'opinione di Calvarese
Colombo credo che sia il futuro dell'arbitraggio italiano, mi piace molto il suo modo di arbitrare. Ieri sera la partita era importante. Ha confermato anche al Franchi di essere un grande arbitro, sia tecnicamente che disciplinarmente. La mano di Pongracic? L'ho visto subito alla tv, ci sono due elementi importanti. La palla schizza su Pongracic, la potenziale deviazione ti fa rimanere di stucco. Mettiamo che fosse braccio, il braccio di Pongracic era in posizione naturale, la palla rimbalza vicino, per me non è mai punibile. Tantissime volte gli arbitri quest'anno hanno sbagliato sui falli di mano. Tanti si appellano, per questo, ad episodi passati.
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