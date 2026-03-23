All'indomani di Fiorentina-InterGianfranco Monti è intervenuto ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Kean deve portarci alla salvezza. Panchina? Sarri o una scommessa seria”
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Monti: “Kean deve portarci alla salvezza. Panchina? Sarri o una scommessa seria”
"A fine stagione Kean farà le sue valutazioni, ma intanto deve essere protagonista qui. Sarri un nome che mi affascina sempre"
Vittoria del Viareggio? "Che bello, bravi ragazzi. Non sarà più il Torneo di una volta, ma è una bella soddisfazione".
Kean? "Ci deve portare alla salvezza, può e deve essere quello che sa trascinare. A fine stagione poi farà le sue valutazioni, ma intanto deve essere protagonista qui".
Allenatore? "Mi piacerebbe prenderne uno di livello, Sarri è un nome che mi affascina sempre. Altrimenti una scommessa seria, come Farioli o Grosso su cui poter costruire un ciclo importante".
Sosta? "Fa bene alla Fiorentina per rifiatare, staccare e recuperare energie. Il campionato per me è iniziato a gennaio, ora occorre fare la seconda parte come si deve. Per salvarsi e arrivare più in fondo possibile in Coppa".
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