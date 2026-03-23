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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Kean deve portarci alla salvezza. Panchina? Sarri o una scommessa seria”

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Monti: “Kean deve portarci alla salvezza. Panchina? Sarri o una scommessa seria”

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"A fine stagione Kean farà le sue valutazioni, ma intanto deve essere protagonista qui. Sarri un nome che mi affascina sempre"
Redazione VN

All'indomani di Fiorentina-InterGianfranco Monti è intervenuto ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno:

Vittoria del Viareggio? "Che bello, bravi ragazzi. Non sarà più il Torneo di una volta, ma è una bella soddisfazione".

Kean? "Ci deve portare alla salvezza, può e deve essere quello che sa trascinare. A fine stagione poi farà le sue valutazioni, ma intanto deve essere protagonista qui".

Allenatore? "Mi piacerebbe prenderne uno di livello, Sarri è un nome che mi affascina sempre. Altrimenti una scommessa seria, come Farioli o Grosso su cui poter costruire un ciclo importante".

Sosta? "Fa bene alla Fiorentina per rifiatare, staccare e recuperare energie. Il campionato per me è iniziato a gennaio, ora occorre fare la seconda parte come si deve. Per salvarsi e arrivare più in fondo possibile in Coppa".

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