Monti: “Kean deve portarci alla salvezza. Panchina? Sarri o una scommessa seria”

"A fine stagione Kean farà le sue valutazioni, ma intanto deve essere protagonista qui. Sarri un nome che mi affascina sempre"

All'indomani di Fiorentina-Inter Gianfranco Monti è intervenuto ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno:

Vittoria del Viareggio ? "Che bello, bravi ragazzi. Non sarà più il Torneo di una volta, ma è una bella soddisfazione".

Kean ? "Ci deve portare alla salvezza, può e deve essere quello che sa trascinare. A fine stagione poi farà le sue valutazioni, ma intanto deve essere protagonista qui".

Allenatore ? "Mi piacerebbe prenderne uno di livello, Sarri è un nome che mi affascina sempre. Altrimenti una scommessa seria, come Farioli o Grosso su cui poter costruire un ciclo importante".

Sosta? "Fa bene alla Fiorentina per rifiatare, staccare e recuperare energie. Il campionato per me è iniziato a gennaio, ora occorre fare la seconda parte come si deve. Per salvarsi e arrivare più in fondo possibile in Coppa".