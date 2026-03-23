L'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato a TMW Radio del pareggio tra Fiorentina e Inter:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Chiara: “Fiorentina, ho visto una reazione. Ora a Verona per la svolta”
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Di Chiara: “Fiorentina, ho visto una reazione. Ora a Verona per la svolta”
"Il rigore di Pongracic? Ne hanno dati anche di peggio"
Ho visto una reazione, l'Inter era molto compassata in realtà. Hanno fatto tanti passaggi i nerazzurri, lenta e prevedibile. La Fiorentina ha reagito bene al gol-lampo. Ora a Verona la Fiorentina potrebbe dare una svolta con una vittoria. Il rigore di Pongracic? Ne hanno dati anche di peggio, per me non è mai rigore in una situazione così ma come regolamento in teoria...però è in corsa, come fai a darlo? Però non c'è equità di giudizio.
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