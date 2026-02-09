Vio: “Calci piazzati? Non è un problema di organizzazione. Vi spiego”

"Non c'è nessun sistema difensivo che garantisca di non prendere gol sui calci piazzati. I ragionamenti sulla marcatura a uomo o a zona lasciano il tempo che trovano quindi. Sulle palle inattive, comunque, quando ci si allena, non si ha l'avversario davanti, quindi non si ha subito una riprova precisa. Ogni domenica, poi, cambiano gli avversari, quindi non c'è una scienza esatta. La Fiorentina in questo momento, più che altro, gioca contro un avversario in più: non è un problema di organizzazione, ma di paura della classifica. L'aiuto più grande che si può dare a Vanoli in questo momento è il supporto. Poi è arrivato anche Paratici adesso, e questa è sicuramente una nota positiva".

Sugli allenatori italiani e la loro filosofia difensiva

"Sono 46 anni che alleno, e credo che uno specialista come me sui calci piazzati debba sempre coordinarsi con l'allenatore e con la sua filosofia. In Italia certi allenatori sono molto più attenti alla fase difensiva, e vogliono curarla personalmente. Per quanto riguarda la fase offensiva, invece, ho più spazio su cui lavorare. Ho lavorato con Mancini, Inzaghi, Conte, e tanti allenatori importanti. Con ognuno di essi, ho provato a capirne la filosofia. Vanoli? Lo conosco. Credo che stia soffrendo, ma ha carattere, e riuscirà a trasmetterlo alla squadra".