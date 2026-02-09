VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Dodo irritante. Solomon e Harrison? Non un caso le loro prestazioni”

Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli e su alcuni singoli.

"Dodo? La sua caratteristica è avere uno spirito gioioso, ultimamente forse qualche situazione l'ha intristito. Ad esempio, la questione legata al rinnovo di contratto, o altro ancora. È irritante, però, quando commette degli errori come quello di sabato. La sua partita era stata tutto sommato positiva, ma l'errore nel finale sul pareggio del Toro è imperdonabile. Brescianini? Sta pagando il fatto di non aver giocato le partite con continuità in altre squadre. Il centrocampo della Fiorentina, comunque, è quello che ha messo in campo Vanoli, non ci sono grandissime alternative. Gli errori del tecnico viola, semmai, sono stati altri".

"I giocatori più in palla, in questo momento, sono quelli che sono arrivati dopo: come Solomon e Harrison. Non è un caso. I giocatori che c'erano da prima, infatti, hanno accusato mentalmente le prestazioni e le negatività dei mesi precedenti".

