Marchini: “Dodo irritante. Solomon e Harrison? Non un caso le loro prestazioni”

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 19:22)

Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli e su alcuni singoli.

"Dodo? La sua caratteristica è avere uno spirito gioioso, ultimamente forse qualche situazione l'ha intristito. Ad esempio, la questione legata al rinnovo di contratto, o altro ancora. È irritante, però, quando commette degli errori come quello di sabato. La sua partita era stata tutto sommato positiva, ma l'errore nel finale sul pareggio del Toro è imperdonabile. Brescianini? Sta pagando il fatto di non aver giocato le partite con continuità in altre squadre. Il centrocampo della Fiorentina, comunque, è quello che ha messo in campo Vanoli, non ci sono grandissime alternative. Gli errori del tecnico viola, semmai, sono stati altri".

Su Solomon e Harrison — "I giocatori più in palla, in questo momento, sono quelli che sono arrivati dopo: come Solomon e Harrison. Non è un caso. I giocatori che c'erano da prima, infatti, hanno accusato mentalmente le prestazioni e le negatività dei mesi precedenti".