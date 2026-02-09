Il parere dell'intermediario di mercato e noto opinionista viola Bernardo Brovarone

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto oggi su Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Non è il quadro desolante di prima, la Fiorentina è un po' sopra, nonostante abbia incrociato un Torino disarmante. Anche la prestazione atletica è migliorata. Mi chiedo solo: perché i viola devono giocare una partita come quella di Bologna e poi mettere in campo le ultime prestazioni deludenti?".

Sui cambi di Vanoli — "Mettere un difensore, Ranieri, nei minuti finali secondo me non è una mossa sbagliata, o comunque un errore grosso. L'errore grosso, semmai, è mettere Solomon a destra. Quello è incomprensibile. Non si può mettere un giocatore così sulla destra a fare il Joaquin della situazione. Harrison? Ha cambiato la partita quando è entrato. Il problema però è che una squadra sulle ali dell'entusiasmo, che ha ribaltato il risultato, non può riprendere un gol del genere nel finale".

Sulle difficoltà di squadra e tecnico — "Siamo chiamati ormai sempre a delle prestazioni da impresa in campo, c'è un clima difficile, e non è per niente facile per Vanoli. È normale che ci sia un'atmosfera del genere però, la classifica è quella. Anche se noi fiorentini tendiamo a buttarci ulteriormente giù in queste situazioni. Vanoli comunque stava per arrivare a trovare la chiave per uscire dalle difficoltà, ma ora siamo di nuovo in grande apnea, e la chiave è il centrocampo, non la difesa. Non abbiamo Piacentini, non abbiamo Schwarz. I problemi sono più lì che in difesa, non si scherma abbastanza".