VIDEO – “Testa e cuore”, botte alla panchina. La gara di Vanoli in Fiorentina-Inter

Nel consueto format “Bordocam” curato da Davide Bernardi, DAZN ha svelato alcuni retroscena di Fiorentina-Inter, con particolare attenzione alle reazioni molto vivaci di Paolo Vanoli. Il tecnico viola si è reso protagonista di diversi momenti di grande coinvolgimento emotivo, a partire dal gol annullato a Moise Kean per fuorigioco.

La tensione è poi cresciuta nel corso della gara, soprattutto dopo un errore al tiro di Fagioli e, ancor più, in occasione di un rilancio sbagliato di De Gea finito direttamente in fallo laterale. In quel frangente l’allenatore ha sfogato la propria frustrazione colpendo con forza la panchina e calciando un pallone. Infine, significativo anche il dialogo con Fabbian durante una sostituzione, invitato a mettere in campo lucidità e cuore. Le immagini condivise dall'emittente sui propri social.