Intervenuto a Radio Anch’io Sport, l’ex ct nazionale italiana Giampiero Ventura ha elogiato il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, sottolineando le qualità che lo rendono un elemento determinante per la squadra viola.
news viola
Ventura elogia Kean: “Un giocatore che non sposti nemmeno con un trattore”
Kean è un giocatore che non sposti nemmeno con un trattore. Abbiamo due punte di grande valore, lui e Retegui. Quando il talento è accompagnato dalla convinzione e dalla serenità interiore, riesci a fare cose che lo stress ti impedirebbe
L’ex ct ha voluto evidenziare come il rendimento di un giocatore dipenda non solo dalle capacità tecniche, ma anche dalla condizione mentale. Kean, secondo Ventura, combina fisicità, tecnica e sicurezza, diventando così una pedina insostituibile per la Fiorentina.
Con queste parole, Ventura conferma l’importanza di Kean nel progetto della squadra, capace di incidere in ogni partita e di trascinare i compagni con il proprio contributo sia in campionato sia nelle eventuali sfide europee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA