Il procuratore, tra gli altri, di Luca Ranieri e Fabio Parisi, ovvero Mario Giuffredi, parlando a Radio Kiss Kiss presenta la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato alle 20.45:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Giuffredi (ag. Ranieri e Parisi): “Per il Napoli con i viola è la prima vera sfida”
news viola
Giuffredi (ag. Ranieri e Parisi): “Per il Napoli con i viola è la prima vera sfida”
Il procuratore dice la sua in vista della sfida di sabato sera prossimo
Sono molto curioso di vedere sabato sera Fiorentina-Napoli, mi aspetto un match bellissimo. Nei viola tra i miei assistiti ho il capitano, Ranieri, e Parisi, quest'anno la Fiorentina ha un grande allenatore, esperto, che porterà tanta qualità alla compagine gigliata. Vedremo sicuramente una partita di alto livello, per il Napoli non sarà semplice la trasferta di Firenze, per gli azzurri rappresenta sicuramente il primo vero test della stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA