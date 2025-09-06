Sind. Bagno a Ripoli: “Lavori della tranvia impattanti, ma vanno spediti”

Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Le parole di Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla Fiorentina e sulla tranvia
La sosta è importante, permette a Pioli di lavorare sui nuovi. Il voto al mercato dire che è più che positivo, considerando anche gli ultimi innesti. Napoli? È una sfida importante, che carica l'ambiente. Al Viola Park non si ferma mai il lavoro della Fiorentina. I lavori della tranvia stanno andando avanti. Sappiamo che sono lavori molto impattanti sulla viabilità, però posso dire che stanno procedendo spediti. Per noi questo è un bene. La tranvia aiuterà anche tutta Bagno a Ripoli per farsi conoscere sempre di più da tutti i turisti.
