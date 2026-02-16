Velotto: “Simulazioni? Prima c’era un livello di concentrazione più elevato”

"Sono diventati tutti grandi conoscitori del regolamento ora: certo, con il replay era facile vedere la simulazione di Bastoni, ma alla velocità normale di gioco non così tanto".

"Ormai sono 6-7 anni che c'è il Var. Dopo questi anni, deve essere migliorato come strumento, ed i suoi limiti devono esser sopperiti dagli arbitri. Mi sembra impossibile, comunque, che non sia potuto intervenire in Inter-Juventus. Fino a quando non si comprenderà che il Var sta portando a galla dei limiti, non si potrà andare avanti".

Sulle simulazioni

"È cambiato l'approccio dell'arbitro secondo me. Ai tempi miei, noi si arbitrava con un livello di concentrazione molto più elevato, questo perché non avevamo troppe tecnologie a distrarci. Oggi ho l'impressione che il Var abbia superato il valore dell'arbitro in campo, quando invece è proprio la figura dell'arbitro a dover tornare centrale".