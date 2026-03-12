Vanoli: “Testa solo al Rakow. Piccoli? La Fiorentina è un gran salto”

"L'ho già detto, dobbiamo pensare al Rakow , il turno si passa in polonia, non oggi. Bisogna sempre stare in partita, visto che c'è anche il ritorno. Il Rakow gioca in verticale, aggressiva, hanno preso pochi gol nella League Phase. Biosgna avere pazienza perchè loro fanno un 5-4-1 quando si abbassano."

Fazzini e Piccoli: "Dobbiamo guardare alla squadra, i giocatori devono essere disponibili. La coppa ci da la possibilità di dare minutaggio a tutti. Fazzini era stato infortunato, ma ora ha risolto, spero che continui a fare bene. Piccoli in questa fase ha lo stesso minutaggio di Kean, deve capire che la Fiorentina è un salto importante, deve mettersi a disposizione della squadra"