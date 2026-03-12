Pietro Comuzzo ha parlato a Sky Sport nel pre-gara di Fiorentina-Rakow, le sue dichiarazioni:
Comuzzo: “Normali le aspettative su di me. Mi aspetto un finale in crescita”
Le parole di Pietro Comuzzo a poco più di un'ora dal calcio di inizio della gara di andata degli ottavi di Conference contro il Rakow
"Era normale che le aspettative su di me si alzassero dopo la scorsa stagione. Sono convinto che con il lavoro si può migliorare, è normale che ci siano alti e bassi. Mi aspetto un finale in crescita, sia per me che per la Fiorentina."
