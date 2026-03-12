Comuzzo: “Normali le aspettative su di me. Mi aspetto un finale in crescita”

Viola News
Le parole di Pietro Comuzzo a poco più di un'ora dal calcio di inizio della gara di andata degli ottavi di Conference contro il Rakow
Redazione VN

Pietro Comuzzo ha parlato a Sky Sport nel pre-gara di Fiorentina-Rakow, le sue dichiarazioni:

"Era normale che le aspettative su di me si alzassero dopo la scorsa stagione. Sono convinto che con il lavoro si può migliorare, è normale che ci siano alti e bassi. Mi aspetto un finale in crescita, sia per me che per la Fiorentina."

