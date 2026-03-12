Dopo la pesante serata contro lo Jagiellonia, una delle "prestazioni più deludenti della storia recente della Fiorentina", la squadra viola è "chiamata a reagire immediatamente". A sottolinearlo è il giornalista Riccardo Galli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, che ha invitato i giocatori a trasformare quella figuraccia in un punto di ripartenza.
news viola
R.Galli: “Voglio aggressività. Fantasmi dello Jagiellonia? Sono professionisti”
Secondo Galli non conta tanto chi scenderà in campo, quanto l’atteggiamento: «Stiamo parlando di calciatori, di professionisti. Se qualcuno ha fatto parte di quella serata orribile contro lo Jagiellonia, non può certo pensare di ripeterla. Al contrario, proprio da lì deve ricostruire e dimostrare il contrario».
Il messaggio è chiaro: chiunque giochi deve ricordarsi il peso della partita. «C’è un ottavo di finale di una competizione europea da valorizzare. Sei un giocatore di Serie A che gioca anche in Europa: se una volta hai sbagliato tutto, la volta dopo devi far vedere di che cosa sei capace».
Galli si aspetta quindi una Fiorentina aggressiva fin dall’inizio, pronta a prendere in mano la partita: «Mi aspetto una squadra che faccia la gara, che aggredisca l’avversario e provi a indirizzare subito il risultato. Non significa avere fretta, ma dimostrare di essere in grado di comandare la partita».
Un successo servirebbe anche a preparare con uno spirito diverso la delicata sfida di campionato contro la Cremonese, scontro diretto nella lotta salvezza. Per Galli la situazione resta molto delicata: «Le occasioni per tirarsi fuori da questa situazione c’erano, ma contro Udinese e Parma non sono state sfruttate. Ora ne restano sempre meno».
«Se a Cremona non esci con il risultato che ti serve, la situazione può diventare davvero complicata», ha avvertito Galli.
Infine uno sguardo anche a Moise Kean, da cui ci si aspetta un contributo importante nel finale di stagione: «Spero che possa tornare presto a disposizione. Da lui mi aspetto i gol che possono cambiare le partite e aiutare la Fiorentina nella corsa alla salvezza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA