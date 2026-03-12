R.Galli: “Voglio aggressività. Fantasmi dello Jagiellonia? Sono professionisti”

Dopo la pesante serata contro lo Jagiellonia , una delle " prestazioni più deludenti della storia recente della Fiorentin a", la squadra viola è " chiamata a reagire immediatamente". A sottolinearlo è il giornalista Riccardo Galli , intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, che ha invitato i giocatori a trasformare quella figuraccia in un punto di ripartenza.

Secondo Galli non conta tanto chi scenderà in campo, quanto l’atteggiamento: «Stiamo parlando di calciatori, di professionisti. Se qualcuno ha fatto parte di quella serata orribile contro lo Jagiellonia, non può certo pensare di ripeterla. Al contrario, proprio da lì deve ricostruire e dimostrare il contrario».

Il messaggio è chiaro: chiunque giochi deve ricordarsi il peso della partita. «C’è un ottavo di finale di una competizione europea da valorizzare. Sei un giocatore di Serie A che gioca anche in Europa: se una volta hai sbagliato tutto, la volta dopo devi far vedere di che cosa sei capace».