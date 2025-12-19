Paolo Vanoli durante la conferenza stampa da Losanna, ha parlato così:
news viola
Vanoli (conf): “La testa era ad Udine. Presunzione? Non esiste con me”
"Mi prendo la responsabilità della sconfitta, l'unica cosa positiva è che se si vinceva si andava lo stesso ai play-off. La Conference è una coppa importante, pensavo che questa coppa potesse aiutare gli altri ragazzi a mettere minutaggio.
La testa era già al campionato, che ci sta pesando. Si vede che non c'è tranquillità, anche nelle giocate, si reagisce sempre dopo i gol, non prima. I ragazzi devono concentrarsi sulla gara di Udine, delle responsabilità sono condivise. Abbiamo provato delle cose, ma al gruppo non sono riuscite. Non sono arrabbiato con un singolo, ma sul collettivo. Staremo in ritiro fino a che non vinceremo. La responsabilità di oggi sono in gran parte mia.
Presunzione? Non mi si addice per nulla, questa parola la dovete cancellare. Ho visto a tratti la mia mano, e questa è la continuità che manca, per come sono io. Mi da fastidio che non sempre vedo lo spirito."
