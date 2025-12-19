Vanoli (conf): “La testa era ad Udine. Presunzione? Non esiste con me”

La testa era già al campionato, che ci sta pesando. Si vede che non c'è tranquillità, anche nelle giocate, si reagisce sempre dopo i gol, non prima. I ragazzi devono concentrarsi sulla gara di Udine, delle responsabilità sono condivise. Abbiamo provato delle cose, ma al gruppo non sono riuscite. Non sono arrabbiato con un singolo, ma sul collettivo. Staremo in ritiro fino a che non vinceremo. La responsabilità di oggi sono in gran parte mia.