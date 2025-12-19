Paolo Vanoli, a Sky Sport, ha commentato la pesante sconfitta di Losanna:
Vanoli: “Positivo? Che vincere non sarebbe servito. A gennaio guarderemo in faccia tutti”
"Non c'è stato nessun confronto. Mi aspettavo una risposta diversa dai giocatori che giocavano poco, guardiamo le cose positive, se si vinceva si andava lo stesso ai play-off, ci faremo trovare pronti a febbraio. Abbiamo una grande prova domenica, anche vincendo a gennaio si guarderanno in faccia le persone che non vogliono lottare. I giocatori ci stanno provando, poi è normale che mi aspettavo di più. La responsabilità è mia, bisogna pensare ad Udine. Quando arriveremo a gennaio valuteremo tutto. Qualcosa va stravolto, per aiutare i giocatori. Il risultato pesa, lo vediamo anche nei semplici passaggi. Dobbiamo avere la forza per cambiare qualcosa. Devo provare a stravolgere qualcosa, in questo mese abbiamo lavorato su certe situazioni, con alti e bassi. Nelle ultime due eravamo in un trend positivo, sia in coppa che con il Verona. Poi ti trovi queste prestazioni, ed è lì il focus, dove devo essere bravo a capire le cose."
L'orgoglio: "Qualche volta trovi la chiave cambiando qualcosa. I giocatori fanno fatica a fare certe cose, ed io in primis devo riuscire a dare certe soluzioni. Il ritiro serve per stare assieme, ma le parole le porta via il vento, e dobbiamo capire il perchè mancano certe cose. Udine è un'altra finale, dobbiamo aggrapparci a tutto per acciuffare un risultato"
