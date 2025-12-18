Simon Sohm, a Sky Sport, ha provato a commentare il drammatico momento della Fiorentina:
Sohm: “Io non so cosa dire, è dura. Così non si può continuare”
"Pure per me è difficile in questo momento, io non lo so... Dobbiamo essere uniti, io non so cosa dire. Abbiamo parlato dell'aiutarsi, dell'essere uniti, io non lo so... Arriva anche la paura, ma peggio di così non si può fare. L'unica cosa che serve adesso è l'unione, guardare dentro di noi e cercare una soluzione, così non possiamo continuare. Negli ultimi giorni abbiamo provato ad essere positivi, e dobbiamo continuare così, altrimenti è dura. La Fiorentina non è abituata a stare così in basso, dobbiamo cambiare la testa e giocare con più energia."
Il centrocampista ha poi aggiunto queste parole ai microfoni di ACF:
"Adesso sono ancora triste per il risultato di oggi, ma dobbiamo pensare subito a domenica. Servirà essere al 100% sennò diventa una cosa... che non lo so. Dobbiamo vincere con l'Udinese".
