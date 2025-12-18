Mandragora: “La fascia? Non mi permetterei mai. Vi spiego come è andata”

"Ci tengo a venire per la fascia, ho passato la fascia a Pablo Marì per accelelerare i tempi, visto che in distinta era lui il vice-capitano. La volevo dare a Viti, ma la fascia è caduta, e lui l'ha passata a Pablo Marì. Noi dobbiamo trovare il modo di reagire, la cosa della fascia capisco che venga fuori, ma non fa bene a noi. Volevo solo passarla di mano a Pablo, voglio sottolinearla, per metterci la faccia. Non mi permetterei mai di lanciare la fascia. Dipende solo da noi, dobbiamo trovare la forza di reagire, la situazione si sta facendo sempre più difficile. Non riusciamo a riportare quello che facciamo in allenamento, quello che ci diciamo, forse abbiamo parlato troppo. Siamo delusi ed arrabbiati, dobbiamo scavare in noi stessi."