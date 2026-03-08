Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn prima della partita contro il Parma:
Vanoli: "Responsabilità? Ogni parola in questo momento è strumentalizzata"
Vanoli: “Responsabilità? Ogni parola in questo momento è strumentalizzata”
L'intervento nel pre gara di Fiorentina-Parma
In questo momento per ogni parola che si dice si strumentalizza tutto in negativo. Sta a noi dimostrare il giusto atteggiamento, ci sono mancate energie nervose a Udine. Il senso di responsabilità serve per capire che siamo in una situazione difficile, con la Conference da portare avanti.
Kean in tribuna—
Kean abbiamo provato fino all'ultimo a recuperarlo, ma si porta avanti questo dolore che ogni tanto si riacutizza. E' importante il noi, il gruppo, chi giocherà ha dimostrato di poter dare una mano al gruppo. Marzo è delicato e importante per tutti, dobbiamo essere ancor più sul pezzo, come all'andata contro lo Jagiellonia. Quando c'è gruppo possiamo fare tante cose importanti.
