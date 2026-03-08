Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Corrado: “Fosse stato pugilato avremmo meritato di più a Firenze”

news viola

Corrado: “Fosse stato pugilato avremmo meritato di più a Firenze”

Corrado
Il Pisa si rammarica per le prestazioni di Firenze e contro il Bologna
Redazione VN

Il Pisa sprofonda in classifica, dopo la sconfitta di Torino. La squadra di Hiljemark aveva disputato due buone partite, mentre a Torino i nerazzurri sono affondati. Il presidente Giuseppe Corrado a Sky Sport ha parlato così:

"Nelle ultime due partite abbiamo giocato meglio rispetto ai punti che poi abbiamo conquistato. Se giocassimo a pugilato, contro la Fiorentina e il Bologna avremmo meritato di più"

Leggi anche
Fiorentina-Parma, ore 15:00. Dove vederla in tv e streaming
Calcio in tv: Primavera viola a pranzo e tante gare con il Derby di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA