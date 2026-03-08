Corrado: “Fosse stato pugilato avremmo meritato di più a Firenze”

Il Pisa sprofonda in classifica, dopo la sconfitta di Torino. La squadra di Hiljemark aveva disputato due buone partite, mentre a Torino i nerazzurri sono affondati. Il presidente Giuseppe Corrado a Sky Sport ha parlato così:

"Nelle ultime due partite abbiamo giocato meglio rispetto ai punti che poi abbiamo conquistato. Se giocassimo a pugilato, contro la Fiorentina e il Bologna avremmo meritato di più"