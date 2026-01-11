Paolo Vanoli a Dazn ha parlato prima di Fiorentina-Milan. Le dichiarazioni del tecnico viola:
Vanoli: “Quando sono arrivato eravamo dispersi. Gli acquisti portano qualità”
"Ricci? Ho avuto l'occasione di allenarlo, è un grande giocatore e si merita il Milan. Il cambio è dipeso dalla mentalità, dall'aver capito dove siamo finiti. Dobbiamo stare uniti, è un percorso lungo. Stiamo ritrovando la continuità, oggi incontriamo una squadra forte e fisica, con un grande allenatore. Noi dobbiamo guardare noi stessi."
Il cambio modulo: "Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano, anche nell'ottica del dribbling. Ora abbiamo aggiunto anche Solomon e Brescianini, che ci danno qualcosa in questo senso. Quando sono arrivato eravamo un po' dispersi. Nel primo tempo contro la Lazio non abbiamo giocato bene, ma siamo rimasti in partita. Dobbiamo inserire delle furbizie per portarci a casa i risultati"
