Pongracic: “Ci stiamo trovando meglio a 4. Fullkrug lo conosco bene”

Pongracic: “Ci stiamo trovando meglio a 4. Fullkrug lo conosco bene” - immagine 1
Marin Pongracic conferma le impressioni delle ultime settimane sulla difesa a 4. Occhi l'avversario sarà Fullkrug
Redazione VN

Marin Pongracic è intervenuto a Dazn prima di Fiorentina-Milan. Le sue parole:

"Io sono più abituato a giocare a 4, almeno nel corso della mia carriera. Ma alla fine non cambia tanto, dopo un po' prendi l'abitudine. L'importante è che la squadra si trovi bene, ed adesso sembra che ci troviamo meglio con questo sistema. Ovviamente conosco Fullkrug, l'ho visto spesso in Bundesliga e con la Nazionale. Per me è bello giocarci contro"

