L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio contro l'AEK Atene in Conference League. Queste le sue parole:
Vanoli: "Mi aspetto tanto da tutti. C'è grande voglia di uscire"
La situazione e la voglia di uscire da parte di tutti non mi fa pensare al fatto che sia la mia prima partita europea. Sono concentrato su questa partita, importante per la classifica e il morale. Ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione, che ti porta a fare qualcosa di speciale. Mi aspetto tanto da tutti, compreso me stesso. Non solo dai senatori. Non è una questione di giocatori esperti, ma di dare stabilità. Quelli esperti possono aiutare gli altri ad uscirne. Quando sono entrato l'importante era guardarci in faccia e vedere la realtà. I ragazzi hanno una voglia incredibile di uscire da questa situazione e dobbiamo farlo partendo dalle cose semplici. Bisogna fare tutto da squadra. Solo tramite la sofferenza si possono ottenere grandi risultati.
