CarnascialI: “Fortini mi piace anche a sinistra. Vanoli deve dare carattere”

"Io sono sempre entrato in campo per vincere, e credo che sia così sia per la squadra che per il mister (Vanoli). Nonostante le difficoltà della Fiorentina, Fortini se la sta cavando bene. In una Fiorentina che va bene potrebbe rendere ancora di più, i giovani sono una delle poche cose buone in questa situazione. I giocatori sono più focalizzati in campionato, non hai molto da pensare. Devi iniziare subito a fare risultato. Nonostante la concentrazion e per la coppa, la testa e le gambe vanno sul campionato. Poi in Europa non puoi certamente fare brutta figura"