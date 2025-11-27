Daniele Carnasciali al Pentasport di radio Bruno è intervenuto, parlando del momento della Fiorentina:
news viola
CarnascialI: “Fortini mi piace anche a sinistra. Vanoli deve dare carattere”
"Io sono sempre entrato in campo per vincere, e credo che sia così sia per la squadra che per il mister (Vanoli). Nonostante le difficoltà della Fiorentina, Fortini se la sta cavando bene. In una Fiorentina che va bene potrebbe rendere ancora di più, i giovani sono una delle poche cose buone in questa situazione. I giocatori sono più focalizzati in campionato, non hai molto da pensare. Devi iniziare subito a fare risultato. Nonostante la concentrazion e per la coppa, la testa e le gambe vanno sul campionato. Poi in Europa non puoi certamente fare brutta figura"
Su Vanoli: "Aspettiamo a giudicare. Sicuramente ha carattere, anche se non è un tecnico navigato. Pioli erano tanti anni che allenava, ma qui ha trovato difficoltà. Mi aspetto da Vanoli un grande carattere, e risultati. Spero che la società supporti il nuovo allenatore, cosa non successa con Pioli. Mi piace anche a sinistra Fortini, perchè i cross a rientrare da lì sono pericolosi. A questa squadra basta poco per svoltare, qualcosa come una vittoria o due risultati utili di fila."
© RIPRODUZIONE RISERVATA