Comuzzo: “Vanoli non ha dovuto motivarci. Jovic? Sarà il campo a parlare”

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'AEK. Le sue parole:
Le parole del difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, in vista della partita contro l'AEK Atene in Conference League
Cerco di dare il meglio per aiutare la squadra, piano piano ne usciremo. Vanoli non ha avuto bisogno di motivarci, per noi ogni partita è importante e questa forse un po' di più. Jovic? Ho cercato di studiarlo il più possibile. Appena sono arrivato qui un anno l'ho trovato. Sarà la partita a dire se sarà riuscito a fermarlo o meno.
