Comuzzo: “Vanoli non ha dovuto motivarci. Jovic? Sarà il campo a parlare”

Le parole del difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, in vista della partita contro l'AEK Atene in Conference League
Redazione VN

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'AEK. Le sue parole:

Cerco di dare il meglio per aiutare la squadra, piano piano ne usciremo. Vanoli non ha avuto bisogno di motivarci, per noi ogni partita è importante e questa forse un po' di più. Jovic? Ho cercato di studiarlo il più possibile. Appena sono arrivato qui un anno l'ho trovato. Sarà la partita a dire se sarà riuscito a fermarlo o meno.

