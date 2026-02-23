Vanoli (Dazn): “Stagione difficile, grazie ai tifosi. Serve velocizzare il gioco”

Nel post partita di Fiorentina-Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico viola Paolo Vanoli, oggi squalificato:
Per come è stata la partita non dobbiamo arrivare nel finale a vivere questi momenti. Questa partita valeva sei, nove punti, e dobbiamo ringraziare i tifosi perché ci hanno sempre sostenuto. Adesso dobbiamo guardare partita dopo partita, abbiamo la Conference e non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la prossima partita. Per noi è stata ed è una stagione difficile, non è facile cambiare l'obiettivo in corso però i tifosi da quando sono arrivato io sono sempre stati vicino alla squadra. Stasera il derby andava vinto anche per loro. Non abbiamo fatto niente, il nostro percorso è ancora lungo e ora dobbiamo pensare al passaggio del turno in Conference. Con il Como abbiamo sofferto ma siamo stati ordinati per 95 minuti, a volte nel finale dobbiamo gestire meglio la partita, guardando avanti e velocizzando la palla altrimenti gli spazi si chiudono e torniamo indietro. In questo dobbiamo migliorare, perché nella ripresa siamo calati. Fagioli nel secondo tempo doveva essere un po' più ordinato nel gestire e dettare i tempi di gioco.
