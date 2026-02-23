Nel post partita di Fiorentina-Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato Moise Kean, premiato come migliore in campo
Kean (Dazn): "Usciti da un momento difficile". E scherza sul cambio look
Kean (Dazn): “Usciti da un momento difficile”. E scherza sul cambio look
Le parole di Moise Kean dopo Fiorentina-Pisa
Abbiamo lavorato sodo, siamo un grande gruppo, abbiamo avuto un momento difficile ma ora va meglio e continuiamo a metterci la cattiveria come oggi. Feeling ritrovato col gol? E' importante dare l'impatto giusto ogni volta, anche grazie ai compagni che nei momenti difficili mi sono stati vicini. Tre gol se tre dal cambio di look? Non c'entra (ride n.d.r.), è solo grazie al gruppo che arrivano i risultati.
