Hiljemark (Dazn): “Giocato solo un tempo, vedo troppa paura”

Nel post partita di Fiorentina-Pisa ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark:
Nel primo tempo abbiamo giocato con molta paura, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio giocando a calcio e stando più compatti in difesa. Ma nel calcio conta fare gol nelle occasioni che arrivano. A volte vedo troppa paura, quando giochiamo senza come oggi nel secondo tempo facciamo bene. Bisogna riuscire a giocare le partite e con la paura non funziona. Abbiamo giocato solo un tempo. Cuadrado? È entrato bene in campo, in questo momento non può giocare di più ma ha fatto bene.
