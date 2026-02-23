Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Hiljemark (Dazn): “Giocato solo un tempo, vedo troppa paura”

news viola

Hiljemark (Dazn): “Giocato solo un tempo, vedo troppa paura”

Hiljemark (Dazn): “Giocato solo un tempo, vedo troppa paura” - immagine 1
Le parole e l'amarezza del tecnico del Pisa Oscar Hiljemark
Redazione VN

Nel post partita di Fiorentina-Pisa ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark:

Nel primo tempo abbiamo giocato con molta paura, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio giocando a calcio e stando più compatti in difesa. Ma nel calcio conta fare gol nelle occasioni che arrivano. A volte vedo troppa paura, quando giochiamo senza come oggi nel secondo tempo facciamo bene. Bisogna riuscire a giocare le partite e con la paura non funziona. Abbiamo giocato solo un tempo. Cuadrado? È entrato bene in campo, in questo momento non può giocare di più ma ha fatto bene.

Leggi anche
Ndour: “Paura nel finale? Sì, ma più consapevoli. Ho ancora margini di crescita”
Vanoli (Dazn): “Stagione difficile, grazie ai tifosi. Serve velocizzare il gioco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA