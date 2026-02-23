Nel post partita di Fiorentina-Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato Cher Ndour:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ndour: “Paura nel finale? Sì, ma più consapevoli. Ho ancora margini di crescita”
news viola
Ndour: “Paura nel finale? Sì, ma più consapevoli. Ho ancora margini di crescita”
Le parole di Cher Ndour dopo la vittoria della Fiorentina sul Pisa a Dazn
Il mister ci ha fatto i complimenti per la vittoria, abbiamo fatto un grande primo tempo poi abbiamo sofferto tutti insieme senza prendere gol e questa è un cosa importante. Dove posso migliorare? Un po' dappertutto, sono ancora molto giovane ma ho ancora margini di miglioramento, mi sto forzando di essere cattivo su tutti i palloni e restare concentrato per tutti i novanta minuti. Paura nel finale? Guardando le partite passate un po' di paura c'era, ma ci dava ancora più concentrazione e fame come si è visto negli interventi di Ranieri e Pongracic e nelle prese di De Gea. Abbiamo avuto più sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA