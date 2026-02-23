Viola News
Fagioli (Dazn): “Kean importantissimo. Bravi a reggere nel finale”

Le parole di Fagioli dopo la vittoria contro il Pisa
Nel post partita di Fiorentina-Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato Nicolò Fagioli:

Dopo il primo tempo hanno cambiato modo di pressare, sotto di un gol sono venuti uomo su uomo. Ce la siamo cavata bene a reggere soprattutto nel finale, ma ance noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Quanto è importante appoggiarsi a Kean? Ci aiuta a leggere la palla, e portarsi dietro due-tre uomini. Così è fondamentale perché ci apre il campo.

