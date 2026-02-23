Nel post partita di Fiorentina-Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato Nicolò Fagioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fagioli (Dazn): “Kean importantissimo. Bravi a reggere nel finale”
news viola
Fagioli (Dazn): “Kean importantissimo. Bravi a reggere nel finale”
Le parole di Fagioli dopo la vittoria contro il Pisa
Dopo il primo tempo hanno cambiato modo di pressare, sotto di un gol sono venuti uomo su uomo. Ce la siamo cavata bene a reggere soprattutto nel finale, ma ance noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Quanto è importante appoggiarsi a Kean? Ci aiuta a leggere la palla, e portarsi dietro due-tre uomini. Così è fondamentale perché ci apre il campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA