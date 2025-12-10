Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport ha parlato ancora del rigore di Reggio Emilia. Un eipsodio che ha fatto discutere, e non poco, nel corso della settimana. Il tecnico viola ha parlato così:
Vanoli a Sky: “Il rigore? Ci sono le gerarchie, ma l’obiettivo era uno”
Paolo Vanoli ed il rigore di Reggio Emilia. Un tema che ha infiammato la settimana viola
"Quanti episodi si vedono sul dischetto del rigore, in tutto il mondo? Ci sono delle gerarchie, poi dopo, la sensibilità del ragazzo (Gudmundsson n.d.r) di non tirarlo, è stata quella. Non c'è problema, l'obiettivo era fare gol."
