Giampaolo Marchini, intervenuto a A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno, analizza con lucidità il momento complicato della Fiorentina. «Le parole di Vanoli cercano di ricompattare la squadra, ma la sensazione è che i problemi evidenti restino tutti lì. Resto perplesso sulla gestione».
news viola
Marchini: “Juventus un caso a sé. Si può avere paura di fare peggio?”
Il giornalista non ha apprezzato la lettura del tecnico sul caso rigore di Sassuolo: «La sua spiegazione mi lascia perplesso. Quel caos dà l’esatta dimensione delle difficoltà nello spogliatoio. Sono situazioni di campo, sì, ma devi saperle gestire».
Marchini chiede un cambio di atteggiamento: «Bastano poche parole fuori e più cattiveria in campo. Che nessuno abbia percepito la situazione mi lascia disorientato».
C’è un’incognita irrisolta: «Non si capisce cosa abbiano questi giocatori. Paura di cosa? Di fare peggio? Difficile».
Il giudizio su Vanoli è sospeso ma critico: «Pensavo di vedere scelte più chiare. Non vedo ancora un’identità, una scelta tattica che ricalchi le sue idee. La buona prestazione - in parte - contro la Juventus è stata un caso a sé: vorrei quella voglia in tutte le partite».
