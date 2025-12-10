Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Juventus un caso a sé. Si può avere paura di fare peggio?”

news viola

Marchini: “Juventus un caso a sé. Si può avere paura di fare peggio?”

Marchini
L'intervento di Giampaolo Marchini a Radio Bruno
Redazione VN

Giampaolo Marchini, intervenuto a A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno, analizza con lucidità il momento complicato della Fiorentina. «Le parole di Vanoli cercano di ricompattare la squadra, ma la sensazione è che i problemi evidenti restino tutti lì. Resto perplesso sulla gestione».

Il giornalista non ha apprezzato la lettura del tecnico sul caso rigore di Sassuolo: «La sua spiegazione mi lascia perplesso. Quel caos dà l’esatta dimensione delle difficoltà nello spogliatoio. Sono situazioni di campo, sì, ma devi saperle gestire».

Marchini chiede un cambio di atteggiamento: «Bastano poche parole fuori e più cattiveria in campo. Che nessuno abbia percepito la situazione mi lascia disorientato».

C’è un’incognita irrisolta: «Non si capisce cosa abbiano questi giocatori. Paura di cosa? Di fare peggio? Difficile».

Il giudizio su Vanoli è sospeso ma critico: «Pensavo di vedere scelte più chiare. Non vedo ancora un’identità, una scelta tattica che ricalchi le sue idee. La buona prestazione - in parte - contro la Juventus è stata un caso a sé: vorrei quella voglia in tutte le partite».

Leggi anche
Graziani: “Nessuno può togliermi la speranza. Squadra migliore dell’anno scorso”
Fiorentina-Dinamo Kiev, giovedì alle 18:45. Dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA