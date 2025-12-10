VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Vedo una spaventosa tranquillità. Parole di Ranieri uno scherzo”

L'intervento di Gianfranco Monti sulle parole di Ranieri in conferenza stampa e sul momento della Fiorentina
Gianfranco Monti, ospite di A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno, fotografa così il momento viola: «Sono in totale confusione. Sembra di vivere uno scherzo, soprattutto leggendo le parole di Ranieri. Vedo una spaventosa tranquillità, come se tutto fosse semplice».

Monti chiede un segnale forte da Vanoli: «Mi aspetto qualcosa adesso dal tecnico. C’è da fare qualcosa di serio nello spogliatoio. Io metterei a sedere tre o quattro giocatori».

Sul prossimo impegno: «Se col Verona si vince, bene. Ma è solo un piccolo passo».

