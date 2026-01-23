Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina, ha commentato la situazione della società viola a Lady Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Valcareggi: “Spero in una nuova proprietà. Ranieri? Va lasciato andare”
news viola
Valcareggi: “Spero in una nuova proprietà. Ranieri? Va lasciato andare”
L'opinione di Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina, sulle ultime in casa viola e sul mercato
Paratici è la più grande garanzia che possiamo avere. La Fiorentina deve affidarsi completamente a lui. Senza Commisso bisogna capire quale sarà il futuro: io spero arrivi una nuova proprietà a breve, e credo che la cessione sia ormai inevitabile. Il prezzo della società lo deciderà Mark Stephan. Commisso è stato un presidente che, come tutti, è arrivato con grandi aspettative e poi se ne è andato tra le critiche, come era successo anche a Pontello e ai Della Valle.
Sulla campagna di mercato—
Sohm è un buon giocatore, ma a Firenze non è riuscito a esprimersi. Fabbian invece sta facendo bene, quindi lo scambio era giusto
Su Luca Ranieri—
Mi dispiacerebbe vederlo partire, è un difensore valido, con grande agonismo e cresciuto nella Fiorentina. Tuttavia, se vuole andare via, sarebbe giusto accontentarlo
Su Martinelli—
Alla Sampdoria difficilmente avrà spazio. Doveva restare qui a imparare da De Gea e poi partire l’anno prossimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA