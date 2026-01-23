Marchini: “Maresca allenatore? Lo sa solo Paratici. Ranieri critiche eccessive”

Le parole di Giampaolo Marchini a Radio Bruno

Giampaolo Marchini è intervenuto nel corso della trasmissione “A Pranzo con il Pentasport”, analizzando diversi temi legati al momento della Fiorentina, tra mercato, campo e prospettive future.

«Harrison lo abbiamo visto nel suo miglior momento quando in grado di creare pericoli agli avversari. Il suo modo di giocare è stato pesantemente influenzato dal pensiero di Bielsa».

Sul nuovo acquisto Fabbian: «Mi aspetto che continui il suo percorso di crescita. A Bologna è stato oscurato dalla crescita esponenziale di alcuni giocatori».

Poi un passaggio sul mercato di gennaio: «In questo mercato si sta cambiando rotta rispetto a quanto fatto quest’estate. Si stanno colmando le lacune. Qualora dovesse andare via anche Nicolussi Caviglia serve assolutamente un mediano che dia copertura a Fagioli che oggi è insostituibile. Adesso la Fiorentina credo debba operare in difesa».

Marchini ha toccato anche il tema dirigenziale e tecnico: «Paratici sta apparecchiando la squadra per Maresca? Lo sa solo Paratici. Dirlo adesso mi sembra ingeneroso nel momento in cui proprio le idee di Vanoli si stanno vedendo anche sul campo. Il 30 giugno scade il contratto di Vanoli. A Vanoli ho imputato il fatto che per arrivare a questo gioco ci è voluto troppo tempo. Sta facendo un lavoro interessante».

Su Ranieri: «Non lo vedo un titolatissimo nel futuro. Resterei comunque concentrato sull’attualità, che è molto importante. In certi frangenti le critiche per lui mi sono sembrate eccessive. Dire che è un giocatore da Serie B è ingeneroso. Adesso sta pagando la rinascita di Comuzzo e un Pongracic che il suo lo fa sempre».

Infine, il confronto tra Kean e Piccoli: «La Fiorentina gioca meglio con Piccoli? La valutazione è parziale: Kean giocava con una Fiorentina che non stava giocando. Piccoli invece gioca in una Fiorentina che aiuta più l’attaccante. Kean? L’attaccante deve essere egoista. Piccoli è un giocatore di impatto».