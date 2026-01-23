Attilio Tesser, ex allenatore del Cagliari, è intervenuto nel corso della trasmissione “A Pranzo con il Pentasport”, soffermandosi sia sul momento dei rossoblù che su quello della Fiorentina.
news viola
Tesser: “Giovani? In campo solo chi merita. In Fagioli vedo grandi qualità”
«Pisacane dà l’impressione di essere posato e con idee chiare. È stata una sorpresa che il Cagliari portasse su un allenatore della Primavera. Oggi nel calcio c’è un’evoluzione importante: tanti allenatori portano idee e modi di giocare diversi con l’obiettivo comune di vincere. C’è una possibilità diversa di preparare le partite. Lo spogliatoio e il campo, però, il tempo non li cambiano: restano fondamentali».
Sul tema giovani: «Sono contrario a buttare dentro i giovani perché tali. Metto in campo solo i giovani che dimostrano di poter giocare. Serve aspettarli. In questo dobbiamo crescere tutti».
Poi il passaggio sulla Fiorentina: «Sembrava una squadra con grandi qualità. Pioli lo stimo, ma a quanto pare ha trovato delle difficoltà. Sono contento che Vanoli la stia raddrizzando: mi piace come persona e come allenatore».
Chiusura su Fagioli: «Ha le qualità per essere tra i migliori centrocampisti in Italia».
