Valcareggi sicuro: “Al posto di Kean deve giocare Caprini. Serve una punta vera”

Con chi sostituire Moise Kean?

Non c'è molta scelta, Caprini non sarà come Kean, però almeno è una punta "vera". Ha una voglia incredibile di farsi notare e soprattutto lo farei giocare perché le soluzioni temporanee non mi piacciono. Zaniolo, Gudmundsson e Beltran, non sono punte centrali e tutti e tre sarebbero fuori ruolo, mentre Caprini si troverebbe a suo agio in quella posizione, nonostante abbia caratteristiche diverse da Kean